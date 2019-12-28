وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة.

صديق: التطوير يخدم 2 مليون نسمة.. وينتهي خلال عام واحد

وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه سيجرى تطوير المناطق غير المخططة التالية: (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ5 أحياء، وهي: (حي أول وثاني المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن أعمال التطوير نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير "رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.