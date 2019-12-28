أسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 في مصر

تقدم "الوطن" أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 17.74 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.71 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك اتش اس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني نحو 20.76 جنيه للشراء و20.88 جنيه للبيع، وفي بنك عودة نحو 20.72 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع.