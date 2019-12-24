ترصد "الوطن" تباين أسعار العملات أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي، في بعض البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والإسكندرية وعودة وبلوم على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 20.68 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 20.64 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.70 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.67 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.15 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.