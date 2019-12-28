مقتل باكستانيين اثنين وإنقاذ 23 آخرين إثر غرق قارب بتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مقتل اثنين من مواطنيها جراء غرق قارب كان يحمل مهاجرين من عدة جنسيات في بحيرة "وان" بمحافظة "بدليس" شرق تركيا.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي أوردته قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، أن القارب الذي انقلب أمس الاول الخميس كان يحمل 71 مهاجرا، بينهم 25 باكستانيا، تم إنقاذ 23 منهم من قبل السلطات التركية.

وأشارت الوزارة الباكستانية، إلى أن سفارتها في تركيا والقنصلية العامة في اسطنبول أيضا على تواصل مع السلطات المحلية لتوفير كل الدعم الممكن إلى المواطنين الباكستانيين.

جدير بالذكر، أن بحيرة "وان" تقع بالقرب من الحدود التركية مع إيران التي ينطلق منها المهاجرون عادة نحو تركيا ومنها غربا باتجاه أوروبا، ولم يتضح لماذا كان المهاجرون يستقلون القارب في بحيرة وان الواقعة بالكامل داخل الحدود التركية.