تمكن خفر السواحل في إسبانيا، يوم عيد الميلاد، من إنقاذ قرابة 200 مهاجر، من رجال ونساء وأطفال، كانوا على متن قوارب متهالكة من القارة الأفريقية.

وأوردت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مقتل ما لايقل عن 1246 مهاجرا، عام 2019، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المتحدث باسم المركز الإسباني للإغاثة، اليوم، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "تم طوال أمس الثلاثاء إنقاذ ثلاثة قوارب متهالكة تقل ثمانية أو تسعة أو عشرة أشخاص في منطقة مورسيا وقرطاجنة في جنوب شرقي إسبانيا، وتم إنقاذ 11 مهاجرا، خلال الليل، في مياه مضيق جبل طارق ووصلوا إلى جيب سبتة الأسباني الواقع في شمال المغرب".

وأضاف المتحدث، أنه في جزر زافارين قبالة الساحل المغربي، "جرى استعادة 61 شخصًا بعد وصولهم إلى جزيرة الملك ثم نقلوا إلى مليلية"، كما تمكن رجال الإنقاذ من الإعتناء بـ 61 مهاجراً آخرين وصلوا إلى جزيرة البوران التي تبعد 57 كيلومترا عن الساحل المغربي، ونقلوهم إلى ميناء موتريل الأسباني، كما أنقذ حرس السواحل 22 شخصًا كانوا ينوون الوصول الى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.