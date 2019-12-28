أنقذت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الغربية، قطة كانت عالقة بإحدى واجهات المحلات بشارع أحمد ماهر بطنطا، أحد أهم شوارع مدينة "شيخ العرب" السيد البدوي.

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقت شرطة نجدة طنطا، بلاغا فجر اليوم السبت، من أحد أصحاب المحلات التجارية في شارع أحمد ماهر، يتضمن وجود قطة عالقة بلافتة في الطابق الثاني، أعلى واجهة المحل الخاص به، وحياتها معرضة للخطر، مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ حياتها.

وعلى الفور تواصلت شرطة النجدة، بقوات الحماية المدنية، والتي دفعت بسيارة دفاع مدني لإنقاذ القطة.

وقال مسؤول أمني، بمديرية أمن الغربية، إن ما قام به رجال الحماية المدنية، عمل إنساني، حيث أن إنقاذ حياة قطة لا يقل أهمية عن إنقاذ إنسان، والرأفة بالحيوان من تعاليم الإسلام وشيئا إنسانيا، موجها الشكر للقائمين على هذا العمل.