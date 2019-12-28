شنت حركة "طالبان" هجوما جديدا، مساء الجمعة، على نقطة تابعة للجيش الأفغاني، بإقليم "هلمند" جنوب البلاد، أدى لقتل وإصابة 14 جنديا.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن فيلق "215 ميواند"، التابع للجيش الأفغاني، قوله، في بيان، إن 10 أفراد على الأقل من الجيش الأفغاني لقوا مصرعهم في الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة، على نقطة تابعة له في منطقة "سنجين" بإقليم "هلمند" وأصيب 4 جنود أخرون بجروح، مضيفا أن ما يقرب من 16 جنديا كانوا متمركزين في النقطة، ووفقا لمصادر، فإن مسلحي طالبان حفروا نفقا إلى النقطة وقاموا بتفجيرها ثم هاجموها.

ويأتي هذا الهجوم عقب مقتل 10 جنود من الجيش الأفغاني في هجوم لحركة "طالبان" على إقليم "بلخ" صباح الثلاثاء الماضي.

وكان المتحدث باسم حاكم إقليم "هلمند"، عمر زواك، قال في وقت سابق، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم، "إن نحو 20 جنديا كانوا متمركزين في النقطة عندما وقع الهجوم مساء أمس"، فيما أشارت مصادر للقناة، إلى أن مسلحي "طالبان" حفروا نفقا إلى النقطة وقاموا بتفجير بعض المتفجرات ثم هاجموا المنشأة، مشيرا أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم.