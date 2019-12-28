قال مهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تمس جميع قطاعات الدولة وتأثر في حياة المواطن بشكل يومي؛ إلى جانب أنَّه استحقاق دستوري، وهو ما يحتم الإسراع في مناقشته خلال الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره.

وأشار "عامر"، في بيان صادر اليوم، أنَّ الجدل الدائر حول القانون خلال الأيام القليلة الماضية أمر صحي ومطلوب وسيسهم في خروج تشريع يحقق مطالب الجميع، وهو الأمر الذي سيشعر المواطن معه بثمار الإصلاح الاقتصادي.

رئيس لجنة الصناعة: القانون الجديد سلاح قوي لمواجهة فساد المحليات

وأكّد رئيس لجنة الصناعة، أنَّه بإقرار قانون الإدارة المحلية سيجرى استكمال بناء مؤسسات الدولة؛ وسيعد سلاحًا قويًا لمواجهة فساد المحليات الذي استشرى في المجتمع خلال 8 سنوات الأخيرة، ونتج عنه الكثير من المشكلات كسرقات التيار الكهربائي والبناء المخالف وانهيار منظومة الصرف الصحي في الكثير من المحافظات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى رقابة قوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ إقرار قانون الإدارة المحلية مكسب كبير للمواطن ولمصر، لذا ينبغى على الجميع تنحية المصالح الشخصية والعمل من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن الذي تحمل الكثير على مدار السنوات الماضية.