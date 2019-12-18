قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، عكست اهتمام الدولة المصرية والرئيس السيسي، على تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي، خاصة إنها مشكلة لكثير من الدول الأفريقية، ولن تحل إلا بالتعاون في مجال الإنتاج الزراعي، والاستغلال الأمثل للموارد.

وأشار "عامر"، إلى أن التنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط، يمثل تطور لفكرة منتدى الشباب في مصر، خاصة بعد النجاحات التي حققها، في التواصل مع الشباب المصري والعالمي.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن تبني استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، يعمل على خدمة تطلعات شباب العالم، وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها، خاصة وأنها تمثل المستقبل.

وأضاف أن إنشاء مركز دولي، يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات، يؤكد اهتمام الدولة المصرية باستقرار الدولة وتلافي مرحلة الحروب، التي أكلت دور كثير بالمنطقة.