أعلنت مصلحة الدولة لتنظيم السوق، أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين، استدعاء شركتي "فورد موتور" و"سايك" للسيارات، نحو 17 ألف سيارة من السوق الصينية، لمخاطر تتعلق بالسلامة، وذكرت - في بيان اليوم - أن شركة فورد موتور "الصين" ستستدعي 1351 سيارة من طراز "لينكولن" من السوق الصينية، اعتبارا من أول يناير المقبل، حيث يشمل الاستدعاء سيارات "لينكولن إم كيه زد" مستوردة بين 2 مارس 2015 و 27 يونيو 2015، و"لينكولن إم كيه إكس" مصنعة بين 26 مايو 2015 و26 يونيو 2015.

وأوضحت المصلحة الصينية، أنه نظرا لعدم وجود طلاءات شمعية مهمة، فقد تؤدي القيادة على طريق مغطى بملح الطريق، إلى حدوث صدأ وتآكل لبراغي "مسامير" محرك التوجيه، ما يؤدي إلى خلخلة في المحرك وانفصاله عن غطاء علبة التروس، وبالتالي فقدان السيارة قوة التوجيه، ومن المقرر أن تستبدل الشركة الأجزاء المعيبة مجانا لإزالة مخاطر السلامة.

وفي سياق منفصل، تبدأ شركة "سايك موتور"، التي تتخذ من شنجهاي مقرا لها، باستدعاء 16292 سيارة من طراز "كاديلاك سي تي 6" من السوق الصينية اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري، ويشمل سيارات موديل "سي تي 6" المصنوعة خلال الفترة بين 25 يونيو 2018 و 9 سبتمبر 2019، وأشارت الشركة إلى أنه نظرا لخطأ في برنامج وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية، قد يتعطل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ونظام المكابح المانعة للانغلاق للمركبات المتأثرة.

وتعهدت شركة تصنيع السيارات بترقية برنامج وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية للسيارات المتضررة مجانا لإزالة مخاطر السلامة.