قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك عددا من الشركات العائدة للدولة من الخصخصة، تم حل أزماتها نهائياً، وأخرى جارٍ الانتهاء منها، ومثال للشركات التى تم حل أزماتها شركتا «عمر أفندى»، بعد التسوية مع مؤسسة التمويل الدولية، و«المراجل البخارية».

وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يسعى حالياً لإيجاد حل لإنهاء أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، والبحث عن أفضل الحلول للحفاظ على حقوق الدولة، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن هناك قانونا خاصا صدر لإنهاء هذه النوعية من الأزمات دون التناقض مع الأحكام القضائية وننتظر نتائج التقييم الفعلى لأصول وممتلكات الشركة، وهى الآن فى اللجنة الفنية المختصة بتسوية المنازعات وفى المرحلة الأخيرة حالياً، ونأمل التزام المساهمين بالموافقة على قيمة التقييم لإغلاق هذا الملف.