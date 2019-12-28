"الإسكان" و"الخارجية" يتفقان على تدريب المهندسين الأفارقة

اتفقت وزارة الإسكان ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ووزارة الخارجية متمثلة في الوكالة المصرية من أجل التنمية على تدريب المهندسين الأفارقة بهدف رفع كفاءتهم المهنية بما يعود بالنفع على الأداء العام لهم، ويساهم في تنمية البلدان الأفريقية.

وقال خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، إنه في هذا الإطار نظم معهد التدريب والدراسات الحضرية التابع لمركز بحوث الإسكان والبناء مؤخرا دورة تدريبية للمهندسين الأفارقة تحت عنوان "آليات تطوير المناطق العشوائية بالمشاركة، تنفيذا لخطط الدولة للتوجه نحو أفريفيا فقد جرى تدريب 24 متدربا من مختلف البلاد الأفريقية منها السودان وجوبا والكونغو ومالاوي والكاميرون وغينيا والجابون وزامبيا وبوريكينيا فاسو وغيرهم.

وأضاف: "تضمن التدريب زيارة ميدانية للمناطق العشوائية الموضوعة على خريطة التطوير والمناطق التي جرى تطويرها بالفعل منها عزبة خيرالله، الأسمرات، الدويقة مرورا بالمقابر ومساكن عين الصيرة، مصر القديمة وانتهاء بالجيزة القديمة، ضمن خطة الدولة المستقبلية 2030، إضافة إلى استضافة خبراء من صندوق تطوير العشوائيات لشرح التجربة المصرية في تطوير العشوائيات.