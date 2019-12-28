ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم كميات من المخدرات بالقاهرة

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (عامل بصيدلية ـ مقيم بمحافظة الوادي الجديد) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (9700 قرص "لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية" جميعها مجهولة المصدر).

ضبط (عاطل ـ مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ـ له معلومات جنائية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ـ له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 135 جراما - مبلغ مالي ـ هاتف محمول).