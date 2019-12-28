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مدبولي في حوار

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بيطري الدقهلية: إعدام 200 كلب ضال خلال أسبوع

بيطري الدقهلية: إعدام 200 كلب ضال خلال أسبوع

ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم كميات من المخدرات بالقاهرة

ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم كميات من المخدرات بالقاهرة

تأجيل إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات عيدان الحديد لـ1 فبراير

تأجيل إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات عيدان الحديد لـ1 فبراير

تشكيل هيئة مكتب نادي القضاة الجديد.. "قايد" وكيلا و"صبحي" سكرتيرا عاما

تشكيل هيئة مكتب نادي القضاة الجديد.. "قايد" وكيلا و"صبحي" سكرتيرا عاما

وزير الشباب يفتتح مشروعات بـ10 ملايين جنيه في الوادي الجديد غدا

وزير الشباب يفتتح مشروعات بـ10 ملايين جنيه في الوادي الجديد غدا

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بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت

آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت

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