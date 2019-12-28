ألقت قوة أمنية من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، القبض على عامل تعدى على سائق "توك توك" بسلاح أبيض "مطواه" ما سفر عن مصرع الأخير.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم) بالعمل على مركبة التوك توك خاصته، استقل معه أحد الأشخاص "مجهول" لتوصيله وبالطريق حدثت مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة تطورت إلى مشاجرة على أثرها تعدى الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن "مطواه" محدثاً إصابته بجرح طعني بالرقبة وجرى نقله للمستشفى وتوفى فور وصوله.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بالمرج القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة جرى استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل هروبه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد مقالب القمامة حال هروبه من محل الواقعة.