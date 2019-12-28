كشف الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، حقيقة ما جرى تداوله حول نقل تماثيل من طريق الكباش بالأقصر، إلى ميدان التحرير، مؤكّدًا أنَّها ليست ضمن تماثيل طريق الكباش، وموجودة في الجهة الخلفية للمعبد، وكانت امتدادًا لطريق المواكب الكبرى، وجرى إزاحتها على الجانبين، منذ 800 سنة قبل الميلاد.

الباحث: حال نقل التماثيل برًا يجب السير بسرعة لا تزيد على 20 كم/ساعة

وهذه التمثايل، تشبه أبوالهول، بجسم الأسد ورأس الانسان، مشددًا على أنها لا تشبه تماثيل طريق الكباش مطلقًا، وفقًا لتصريحات الصغير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

عملية نقل أي تمثال أثري بحجم كبير تتم من خلال خطوات معينة لضمان سلامة نقله وعدم تعرضه إلى أي ضرر أثناء عملية نقله لمقره الأخير، وهو ما لخصه الدكتور عماد مهدي الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين، في خطوتين أساسيتين، وهما ضرورة تغليف جسم التمثال بمواد عازلة ضد الصدمات، وإحاطته بدعامات شخبية تمهيدًا لرفعه.

مهدي: تغليف جسم التمثال بالفوم وإحاطته بحواجز خشبية

يجب تغليف جسم التمثال بمواد عازلة مثل الفوم، لضمان عدم تعرضه لصدمة في أثناء عملية رفعه على الأوناش المخصصة لنقله، وحسب تصريحات مهدي لـ"الوطن" يجب إسناد عملية النقل لمجموعة من الخبراء والمتخصصين للحفاظ عليه ومن الأفضل نقله عن طريق النيل لضمان عدم تعرضه لصدمات.

وبعد تغليف جسم التمثال بالفوم، يجب إحاطته بحواجز ودعامات خشبية من حوله لنقله عبر رافعات على العربات المخصصة لذلك.

وفي حال نقله عن طريق البر على عربات، يجب مراعاة السير ببطء، وهو عامل آخر من عوامل ضمان سلامة التمثال، أكّد عليه عضو اتحاد الأثريين، لافتًا إلى ضرورة السير على سرعة لا تزيد على 20 كم/ساعة، حتى لا يتعرض جسم التمثال إلى الاهتزاز أو صدمة تؤثر عليه.