أعرب طلال عمر ممثل مصر بموسوعة جينيس العالمية، عن سعادته بزيارة المتحف الكبير والإعلان عن تسجيل أكبر لوحة فيه، مشيرا إلى أنه جرى اختيار القهوة لانها مشروب الترحيب، حيث اشترك في تنفيذها عدد من الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومتطوعين وهو الأمر الذي يساهم في التعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وتابع عمر: "لن ينتهي العمل عند هذا الحد حيث سيستمر التعاون مع وزارة الآثار"، لافتا إلى أنه هناك مقترح بتسجيل المتحف الكبير باعتباره أكبر متحف لحضارة واحدة، مؤكدا أن هناك 40 تسجيل في الموسوعة باسم مصر وهو رقم قابل للزيادة.

وأضاف أن الإمارات الدولة العربية الأكبر بـ270 تسجيل مختلف في الموسوعة، لافتا إلى أن التسجيل يجرى بتناول أكواب القهوة.