انطلقت فعاليات احتفالية المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، ظهر اليوم، برسم قناع مسك الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر بموسعة "جينس"، وتقام الاحتفالية بالبهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي.

إقامة الفعاليات بالبهو الخارجي أمام الهرم الزجاجي

تأتي الاحتفالية في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بالترويج للمتحف المصري الكبير، خارج مصر مما يشجع السائحين على زيارة المتحف عند افتتاحة خلال عام 2020.

وشارك في الاحتفالية كلاً من الدكتور مصطفي وزير الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار، وعيسي زيدان مدير عام الشؤون الترميية للآثار بالمتحف المصري الكبير، والطيب عباس مدير الشؤون الآثرية لوزارة الآثار، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة السياحة والآثار.

الجدير بالذكر، أنَّ المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم مخُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة، ويضم آثارًا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني، حيث يقع على مساحه 500 ألف متر مربع تشغل المباني منها 48 ألف متر مربع وتشغل قاعات العرض المتحفي 168 ألف متر مربع.

كما يضم متحفًا للطفل ومركزًا تعليميًا ومركزًا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، كما سوف يكون بالمتحف أول ميدان لمسلة معلقة، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدى 5 آلاف قطعة مجتمعة في مكان واحد، والتي سوف تعرض على قاعتين مساحتهما 7 آلاف و200 متر مربع.