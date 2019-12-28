قال الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، إن النقابة رفعت حد الرعاية فى المشروع الصحى الجديد إلى 20 ألف جنيه لكل المستحقين، كما أنها انتهت أيضا من مشروع الذاكرة البصرية، وهو الوحيد فى مصر، حيث تم إنتاج 100 فيلم بنحو 300 ساعة عرض لـ100 من كبار الكتاب والمبدعين المصريين.

وأضاف "عبدالهادى"، في مؤتمر "مسرح الطفل والتنمية فى عالم متغير"، الذى تنظمه شعبة أدب الأطفال، أن موارد اتحاد كتاب مصر، زادت فى آخر 4 سنوات إلى نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن مبلغ الـ20 مليون الذى تبرع بهم الشيخ الدكتور سلطان القاسمى، حاكم الشارقة إلى الاتحاد قبل سنوات.

ولفت "عبدالهادى"، إلى أن النقابة شهدت خلال تلك الفترة أيضا وضع تشريعات جديدة، من خلال عمل لوائح جديدة للجوائز وللجان والشعب، ولصندوق المعاشات فضلا عن قانون الاتحاد المقدم إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن تم القانون الجديد يلبى رغبات الأعضاء، موضحا أن عدد أفرع النقابة وصل إلى 10 أفرع، وتم إنشاء موقع جديد للاتحاد.