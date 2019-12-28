قالت الدكتورة أميرة مصباح، أخصائية تفريخ الأسماك والجمبري ببركة غليون، إن مرحلة تفريخ الأسماك مرحلة هامة جدا، وهي عبارة عن تحضير الأمهات وتغذيتها بشكل معين داخل بيئة معينة من أجل الحصول على زريعة جيدة لإنتاج الأسماك.

وتابعت "مصباح" أن بركة "غليون" هي أكبر "مفرخ أسماك" بالشرق الأوسط كله، حيث تقع على مساحة 17 فدانا، واصفة بناء مفرخ ينتج 5 ملايين أسماك دينيس، و5 ملايين قاروص زريعة، و2 مليار وحدة يرقة جمبري سنويا بـ "إنجاز كبير".

وشددت أخصائية تفريخ الأسماك، على أن أول جيل تفريخ جمبري أثبت نجاح ينسية 100%، حيث كان الإنتاج كبيرا جدا، ومعدل البقاء كان عاليا جدا.

فيما أوضحت الدكتورة نورهان حسن، أخصائية تفريخ الأسماك والجمبري، خلال حوارها مع أحمد بيتشو، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الفترة الحالية يتم العمل على تفريخ أسماك الدينيس وأسماك القاروص، خاصة أن الطقس الشتوي ملائم لها.

وأكدت "حسن" على أن التفريخ ببركة "غليون" هو نفس السيستم الأوروبي.