أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث مقتل المتظاهرين والقبض على الجناة مهما كانت مناصبهم، وقالت - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - "إن قائد شرطة ذي قار العميد ريسان الإبراهيمي التقى اليوم عوائل القتلى، واستمع إلى طلباتهم التي تركزت حول ضرورة إلقاء القبض على المتورطين من المتهمين في حوادث المظاهرات التي أسفرت عن استشهاد عدد من الشهداء"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وقرر قائد شرطة ذي قار، على الفور بتشكيل قوة خاصة وبرئاسة معاون القائد ومتابعة شخصيا لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين في حوادث المظاهرات كما قرر تشكيل لجنة تتابع قضايا التحقيق التي لم تنجز لاستكمالها من أجل إحقاق الحق، ووعد العميد الإبراهيمي بالتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم.

وفي سياق متصل، اقترح عدد من عوائل القتلى إنشاء نصب تذكاري وطلبوا من قائد الشرطة التنسيق مع مدير البلدية لهذا الغرض، ووعد قائد الشرطة بالعمل على ذلك تخليدا لذكرى شهداء الحرية.

وأسفرت المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي، عن مقتل 460 قتيلاً وإصابة 25 ألفاً بجروح.