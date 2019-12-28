أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التعاون المستمر مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي يشمل مجالات متعددة، حيث شهد عام 2019 عددًا من الأنشطة والفعاليات والزيارات التبادلية، إلى جانب التعاون بين الجامعة الروسية لصداقة الشعوب مع معهد الدراسات القبطية في مجال تعليم اللغة الروسية.

وأضاف حليم، في بيان له، أن البعثات التعليمية المتبادلة بين الكنيستين بدأت بإيفاد الراهب داود الأنطوني للدراسة في موسكو، والراهب جريجوري ماتروسوف للدراسة في الكنيسة القبطية.

ويأتي كشف الكنيسة لأوجة التعاون المشترك بين الكنيستين القبطية والروسية، بعد أيام من تداول وسائل الإعلام العالمية، خبرًا مغلوطًا عن قطع الكنيسة الروسية العلاقات مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبابا تواضروس، وهو الأمر الذي نفته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية إلى أن قرار المجمع المقدس لنظيرتها الروسية ذكر البابا ثيودورس بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وليس البابا تواضروس، مؤكدة في بيان رسمي لها أن ما جرى تداوله في هذا الشأن يخص البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وليس البابا تواضروس الثاني.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العلاقة بينها وبين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبين البابا تواضروس الثاني والبطريرك كيريل علاقة ممتازة، وإن هذه العلاقات لها حاليا عدة أوجه للتعاون المشترك بين الكنيستين، على صعيد المؤسسات التعليمية الاهوتية وتبادل الخبرات الرهبانية والرعوية والإعلامية.