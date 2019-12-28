ضرب زلزالان بقوة 4.3 و3.8 درجة، اليوم، منطقة "زرين آباد" بمحافظة "إيلام" غربي إيران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الزلزالين وقعا على عمق 10 كيلو مترات من سطح الأرض، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.