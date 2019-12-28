تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
أحدث الأخبار
السيسي يوجه بصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي
محافظ الغربية يطالب بسرعة الانتهاء من المشروعات
الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة في ريف إدلب
محكمة فيتنامية تقضي بسجن وزير سابق مدى الحياة
انتهاء أعمال رصف في الأقصر بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه
المنوفية تحتفل بيوم "الصيدلي المنوفي"
اختيارات الوطن
بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون
بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟
آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت
آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019
"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"
"سعاد" الأولى في مسابقة "المخترع الصغير": ابتكرت غسالة "أوتوماتيك"
الأكثر قراءة
بشائر عام 2020 كما أعلنها رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يتساءل: تخيلوا لو المصريين توقفوا عن الخلفة عامين أو ثلاثة؟
لقاء سويدان تعلن اعتزالها الفن: المهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا
قاتلة زوجها بالسم: "عشيقي منه لله.. رسالته هتوديني للمشنقة"
رئيس الوزراء يكشف عن 6 أمور تحدث لأول مرة في تاريخ مصر
شيري عادل تقدم "مساء dmc" بدلا من رامي رضوان وتؤكد: "أنا مش مرتبطة"
مدبولي: الرئيس أكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لن يتم بطريقة "هنعزّل"
طقس اليوم السبت 28-12-2019 في مصر والدول العربية
عاجل.. إصابة 24 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين بطريق "السخنة - الزعفرانة"
آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019
عاجل