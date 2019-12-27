عاجل.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب محطة بوشهر النووية في إيران

ضرب زلزال شدته 5.1 درجة ضرب شمال غرب إيران، صباح اليوم الجمعة، وفقًا لمركز رصد الزلزال.

واستهدف الزلزال، إحدى المحطات النووية الموجودة هناك، والمعروفة بـ"بوشهر"، بحسب سكاي نيوز.