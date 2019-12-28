قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنّ الجيش الوطني نفذ ضربات، اليوم، على مواقع الميليشيات في طرابلس.

وأكد "المحجوب"، في تصريح لـ"الوطن"، أنّ حسم معركة طرابلس خلال أيام، لافتا إلى أنّ قوات الجيش الوطني على بُعد 5 كيلومترات من مقر فايز السراج، رئيس حكومة طرابلس.

ويواصل الجيش الوطني الليبي عملياته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات منذ أبريل الماضي، لكن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، كان أعلن مؤخرا بدء المرحلة الحاسمة من تلك العملية.

يأتي هذا في وقت تلوح تركيا بتدخل عسكري لدعم حكومة طرابلس في أقرب وقت في إطار اتفاق أمني أبرم مؤخرًا وسط رفض داخلي وإقليمي.