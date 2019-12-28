قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، معلقا على الوقف الجماعي للرحلات البحريةَ بالبحرالأحمر اعتراضا على رسوم البيئة بأن وقف الرحلات غير مفيد وغير مدروس لأنه سيضر بالقطاع السياحي.

وأكد أنه تواصل هاتفيًا مع وزيرة البيئة للوقوف على المشكلة ومحاولة التوصل لحل يرضي الطرفين، مشيرا إلى أنه يرى إرجاء قرار البيئة لحين بحث تداعيات القرار، وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال لقائه بمستثمري البحرالأحمر، اليوم، أنّ وزيرة البيئة ترى أنّ قرار فرض الرسوم قانوني ومدروس، وله فوائد ستعود على الجميع، لافتًا إلى أنّه سيعقد لقاءا مع وزيرة البيئة خلال الأسبوع الحالي، بحضور مسئولي غرفة الغوص، لبحث الأزمة ومحاولة التوصل لحلول لها.

وأوضح "العناني" أن قرار أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص بوقف الرحلات، ستكون له تبعات سلبية على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن غرفة الغوص رفعت قضية على وزارة البيئة قبل اللجوء إلى وزارة السياحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الوزير، اليوم، بمدينة الغردقة مع مستثمري البحرالأحمر بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم، واللواء علي رضا، الرئيس الفخري لجمعية مستثمري البحرالأحمر، ورئيس جمعية مستثمري البحرالأحمر ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.