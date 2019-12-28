عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات هيئة الإصلاح الزراعي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور حسن الفولي الذي استعرض هيكل الهيئة واختصاصاتها ودورها في خدمة المزارعين وتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة وما حققته الهيئة خلال العام المنصرم.

تناول الاجتماع أيضا كيفية وضع آليات لتحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الأفراد والمؤسسات الأخرى القصير شدد على سرعة العمل بالتحول الرقمي والالكتروني لتسهيل الإجراءات والاهتمام بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، كما طالب بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والزراعي التابعة للإصلاح الزراعي وحصر المشروعات المتوقفة ودراسة أسباب التوقف وعلاجه وأيضا تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المزارعين.