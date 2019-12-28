سوق المستعمل يسجل بيع حوالي 95 ألف سيارة خلال 2019

تُعد سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر من الأسواق التي تؤثر في سوق السيارات في مصر، حيث يرتبط رواج السيارات فيه برواج السيارات الجديدة، وشهدت سوق السيارات خلال عام 2019 العديد من الأحداث بعضها ساهم في رواج البيع فيه وبعضها ساهم في ركوده لبعض الوقت.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم إسماعيل الرئيس التنفيذي لسوق السيارات المستعملة بالقاهرة، إن الفترة من بداية 7 حتى شهر 12 شهدت انخفاضا في أسعار المستعمل مقارنة بالسنة الماضية.

كما أن سوق المستعمل شهدت خلال شهر رمضان، ركود داخل السوق نظراً لعدم الإقبال على شراء السيارات في هذه الفترة، بينما شاهد السوق رواجا كبير بدءً من شهر 10 حتى آخر العام.

وأضاف أن هناك ثلاث فئات تسيطر على سوق المستعمل والفئة الأولى تمثل الراغبين في شراء سيارة طرازها من قبل 2000 والهدف هو التعلم عليها قبل شراء سيارة جديدة، والفئة الثانية التي ترغب في شراء سيارات وتؤهلها للعمل بشركات التوصيل، أما الفئة الثالثة الباحثين عن السيارات "كسر الزيرو".

وأكد أن سوق السيارات تعد من أكبر الأسواق في مصر والتي يأتي إليه من جميع أنحاء مصر، كما تسجل سوق السيارات بيع 10 آلاف سيارة في الشهر وأن هناك بعض الشهور يقل فيها بسبب ظروف الركود العام ولا تقل عن 5 آلاف سيارة، حيث تم تسجيل ما يقرب من بيع 95 ألف سيارة في 2019.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأشياء التي يجب الحذر منها عند شراء السيارة من داخل السوق ومنها.

وتابع "إسماعيل" أن هناك عدة نصائح أيضاً يجب التركيز عليها عند التوجه لشراء سيارة مستعملة من السوق وهي كالآتي..

1- الكشف على السيارة داخل التوكيل لضمان حالة السيارة قبل شرائها.

2-الكشف على الرخصة ومطابقة رقم الشاسيه ورقم المحرك مع أصل الرخصة.

3- عمل كشف بحثي للسيارة في المرور لمعرفة مستندات السيارة.

4- التأكد من طراز السيارة وعدد الكيلومترات التي تسيرها في الساعة.