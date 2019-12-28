اشتكت المواطنة سحر محمد، إحدى أهالي مدينة إسنا، من نقص الخدمات والأطباء بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إسنا القديم، الخميس الماضي.

وأضافت "سحر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، لا يوجد طبيب لمراعاة المرضى بالمستشفى: "فيه واحدة ماتت النهاردة بسبب الإهمال، وأنا نزفت لنفس السبب"، موضحة أن طاقم التمريض هم من يراعون جميع المرضى، مشيرة إلى النقص الشديد في عدد الأطباء: "اللي ماتت دي مقدروش يعملوا معاها حاجة، واتصلوا بالدكتور كذا مرة، ومحدش رد عليهم".

من جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال مداخلة هاتفية، إن مستشفى إسنا الجديدة جرى ضمها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبدأ التشغيل التجريبي لها 11 ديسمبر الجاري: "يعني من حوالي 17 يوم بس".

وأضاف "ضاحي" أن الحاجة صبيحة وصلت إلى مستشفى إسنا القديمة يوم الخميس الماضي، وكانت في حالة أعياء شديدة: "عملنا التحاليل وكان عندها نسبة البولينا عالي جدا، وكانت بتعمل غسيل كلوي في أحد المراكز في القاهرة وقعدت فترة مبتغسلش، ولما شافها الأطباء أقروا لها 3 جلسات للغسيل الكلوي"، موضحا أن الطواقم الطبية متواجدة بشكل مستمر في المستشفى وعددهم 8 أطباء: "وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى القديم شغال بـ43 وحدة غسيل، والمستشفى الجديد به 24 وحدة غسيل جديدة، وتعمل بشكل تجريبي فقط".