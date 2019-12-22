خصص برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة"، فقرة الضيوف اليوم، للحديث عن أثر انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية.

وكان محمد عبدالله جامع، مهندس بالمعاش، أحد ضيوف الفقرة، وقال إن الأسعار مستقرة في الأسواق المصرية: "نعيش حالة جميلة لا ينكرها إلا كل جاحد، ونشعر حاليًا بنوع من تراجع الأسعار".

وأضاف، أنه يقوم بالتسوق بدلًا من زوجته: "السلع الأساسية مثل الطماطم، يعتبر الإنتاج فيها رائعًا للغاية، وفي الجيزة فإن 4 كيلوجرامات طماطم بـ10 جنيهات"، موضحًا أنه عندما يسمح البائع للمشتري بأن يختار الثمرات بطريقة "التنقية"، فإن الكيلو يكون بـ3 جنيهات بدلًا من 2.5 جنيه.