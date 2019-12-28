أصيب 7 طلاب بمركز أبوالمطامير بالبحيرة، اليوم، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و"تروسيكل"، بأحد الطرق الفرعية بالمركز.

وكان مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، تلقى بلاغاً يفيد وقوع حادث تصادم سيارة و"تروسيكل" بطريق فرعي بجوار قرية أبوبكر الصديق، باتجاه الطريق الصحراوي.

وتبين إصابة كلاً عمرو محمود عبدالبصير أبوبكر، 15 سنة، ومحمد صبحي مهدي أبوبكر، 16 سنة، ومحمد إسماعيل محمد أبوبكر، 15 سنة، وعبدالله إيهاب عبدالعظيم أبوبكر، 15 سنة، وفارس عبدالرحمن فاروق أبوبكر، 9 سنوات، وأحمد جودة الشحات أبوبكر، 17 سنة، ورحيم سعد بسيوني أبوبكر، 17 سنة.

جرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيات.