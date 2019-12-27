إصابة 9 بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي "وتروسيكل" على طريق "جهينة - الشعارنة" في سوهاج، بسبب التخطي الخاطئ، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة بحدوث تصادم بدائرة المركز ووجود مصابين، وانتقل لمكان الحادث مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط المركز.

وتبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عزت.ف.ع" 46 عاما، سائق، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدم بتروسيكل دون لوحات معدنية قيادة "جارحي.ي.ج" 18 عاما، عامل، ما أسفر عن إصابة قائدي المركبتين، و"حلقان.ف.س" 30 عاما، عامل، "عبدالرحيم.ر.س" 14 عامًا، تلميذ، و"صابر.د.ف" 25 عاما، عامل، و"مروة.د.غ" 14 عاما، تلميذة، و"دومة.ف.ز" 60 عاما عامل، و"فوزي.ي.ح" 8 سنوات تلميذ، و"حسني.ع.ح" 6 سنوات، باشتباه كسور ونزيف داخلي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج "العام – الجامعي"، ورفعت آثار الحادث وتسير حركة المرور وجار التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.