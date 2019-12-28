كشف مسئول رفيع المستوى بالحكومة القبرصية النقاب، اليوم السبت، عن أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طلب من قبرص بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي إبلاغ باقي الأعضاء بأن نشر تركيا قواتها في ليبيا من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسئول القبرصي كشف عن هذا الطلب في تصريحات حصرية لوكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، غير أنه طلب عدم الكشف عن هويته؛ نظرا لأنه غير مخول له بالكشف عن تفاصيل زيارة عقيلة صالح الراهنة لقبرص.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي قد أكد في بيان مشترك صدر، عقب لقائه في نيقوسيا مع نظيره القبرصي ديمتريس سيلوريس، أن نشر تركيا قواتها في ليبيا "غير مقبول، ويمثل تدخلا غير مرغوب في شئون ليبيا".

وقال صالح إن الإجراءات التركية من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تصعيد حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.