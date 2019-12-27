قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش تتجه صوب العاصمة طرابلس سعيًا وراء إنهاء فوضى الميليشيات الإرهابية، حيث يخوض معاركه القتالية، وحقق تقدمًا كبيرًا وسيطر اليوم على أهداف حاسمة وممتازة على طريق المطار وصلاح الدين وفي كل المحاور حول العاصمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أن طريق المطار يربط بين مطار طرابلس والعاصمة، حيث يبعد 25 كيلو متر من قلب العاصمة، موضحًا أنه المطار المدني الرئيسي هناك.

وتابع: "هناك بعض الأنباء عن إيجاد بطاقات لسوريين تم القبض عليهم في طرابلس، لم نتأكد بشكل قطعي حول هذا الموضوع، وسنتواصل مع غرفة العمليات للتأكد من وجود جبهة النصرة السورية".

وأكد أن القوات المسلحة اقتربت من تحقيق الهدف الرئيسي وهو اختراق قلب العاصمة، بعد أن استطاعت التقدم في المطار، معقبًا: "نحن الآن على مسافة قريبة جدًا من العاصمة، والقوات تقوم بالواجب ولا تتوقف أبدًا في الأيام الماضية حتى إنجاز كافة المهام القتالية".

وأشار المسماري، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي دخلت بشكل مباشر في المعركة وأصبحت تنقل بشكل مباشر أحداثها، مطالبًا منكري تقدم الجيش الليبي بمراجعة مواقعهم: "مجلس السراج يحاول الفبركة ومنع الميليشيات من الانهيار وخاصةً أن القوات المسلحة تتقدم بشكل سريع نحو حسم المعركة ودخلت بعض الأحياء في العاصمة".

وشدد على أنه لم يعد أمام الجماعات الإرهابية إلا الهروب: "جرى فتح مطار معيتيقة لتسهيل تهريب أموال وعائلات الإرهابيين، إلى تركيا وتونس، سيتركون الشباب المغرر بهم لا حول لهم ولا قوة في هذه المعركة، ونحن الآن نقف على بعد أقل من نصف كيلو متر من أهم أحياء طرابلس".

وحول مطالبة حكومة السراج، أنقرة بالتدخل لإنقاذ الميليشيات الإرهابية، قال المسماري إن هذا الأمر جريمة في حق الشعب الليبي ودولة ليبيا والاستقلال الذي كافح من أجله الليبيون: "الشعب الليبي لن ينسى هذه التنازلات من حكومة السراج".