قال محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إنه قدم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، نتيجة لقاء طلبه منه مواطنين في دائرته طلبوا التحدث إليه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد مقدمي برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "عندما لبيت دعوة هؤلاء المواطنين، وجدت نفسي أمام جمع كبير، وحكوا لي عن التعقيدات الشديدة في اللائحة التنفيذية التي صدرت، ما أدى إلى تقليل العائدات، حيث أن رئيس الوزراء قال إنها قُدرت بنحو 30 مليون جنيه، مع أن المخطط لها كان يقدر بالمليارات".

وأشار إلى أن مواطني دائرته الانتخابية منحوه ملامح التعديل: "هي صادرة من الناس وأنا صِغته بشكل قانوني"، موضحًا أن 22 يوليو 2017 هو السقف الذي سينتهي التصالح عنده بالنسبة للأراضي الزراعية، وهو موعد آخر تصوير جوي رصدته القوات المسلحة للبلاد.

ولفت إلى أنه من التعديلات، أنه جرى تغيير لفظة "المتاخمة"، بالنسبة لموضع الأراضي الزراعية للحيز العمراني المعتمد، بلفظة "القريبة"، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية مع وزارة الزراعة مدى هذا القرب المسموح به.

وأتم: "الحكومة تتعامل مع مشكلة يصعب التعامل معها بالإزالة، ومن ثم فإن الحل والمصالحة أصبحا هما الحل".