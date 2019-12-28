اشتكى أحمد العزب، صاحب مراكب بالغردقة، من فرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية على المراكب السياحية التي قابلت القرار بالاعتراض وعدم الإقلاع من مراسيها، اليوم.

وقال "العزب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، إن الرحلة للسائح تتكلف 35 دولارا: "المركب متوسط من 25 لـ30 فرد، ولكن من المستحيل أننا نوصل لـ25 فرد بسبب نقص أعداد السائحين، من 10 لـ15".

وأضاف أن الاعتراض على رسوم زيارة المحميات الطبيعية يأتي بسبب كون الزبون السائح المتواجد في مصر حاليا لن يستطيع فرض رسوم زيادة عليه: "الزبون اللي عندنا فئة ثالثة ووزارة البيئة فارضه 5 دولار على كل زبون، و20 دولار على المركب".

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قرار فرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية يأتى تقليدا لما تقوم به دول العالم لضبط زيارة تلك المحميات: "الرسوم ليست لجمع الأموال ولكنها جزء من آليات استخدام الموارد الطبيعية".

وأضافت "فؤاد" أن الرسوم التي سيتم تحصيلها على المحميات الطبيعية يتم صرفها على تلك الشعب المرجانية لتعظيم الموارد، موضحة أن القرار تم إصداره في شهر أغسطس الماضي بعد التنسيق مع وزارة السياحة: "إدينا فترة سماح للشركات ومراكز الغوص للتطبيق، وتم التطبيق على منطقة البلو هول بدهب والعرق والفانوس في البحر الأحمر، وتم تطبيق القرار ومكنش فيه مشكلة".

وزيرة البيئة: رسوم المحميات الطبيعية للحفاظ عليها من الاستخدامات العشوائية

وأكدت أن القرار جاء لمنع الاستخدامات العشوائية للمحميات الطبيعية واستخدامها فقط لمن يريد إقامة "غوص" وليس "سنوركلينج"، مشيرة إلى أن القرار لم يعترض عليه الكثيرون: "فيه ناس دفعت النهاردة وفيه ناس تانية نازلة يوم 3 يناير ومعندهمش مشكلة في هذا القرار، وإحنا لما بنفرض القرارات دي علشان الحفاظ على الموارد الطبيعية بيكون للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام العشوائي بها".