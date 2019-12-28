محافظ دمياط تنعى ضحايا الحادث المروري ببورسعيد

نعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط شهداء لقمة العيش الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس ينقل العاملين بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بطريق دمياط.

وتقدمت "عوض" ببالغ الحزن والأسى الشهداء من العاملين بمصانع الاستثمار بمحافظة بورسعيد، والذين توفاهم الله إثر الحادث المؤسف الذي وقع اليوم أثناء سعيهم لطلب الرزق داعية، المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما تقدمت المحافظ بالدعاء للمولى عز وجل بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.