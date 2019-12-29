قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن الحكومة تدرس بالتنسيق مع الغرفة التجارية واتحاد المنتجين ووزارة الزراعة، وضع سعر ثابت للدواجن كل 6 أشهر يراعي هامش ربح مناسب للمنتج وسعر عادل للمستهلك، وذلك خلال حواره في برنامج "الجدعان"، على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد غانم.

وأوضح السيد أنّ صغار المربين هم قاطرة صناعة الدواجن، ويمثلون 80% من حجم الإنتاج، كما أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 18 جنيه، وأن حلقات التداول هي التي تتلاعب بالأسعار، موضحًا أنه اقترح تشكيل لجنة من جهاز حماية المستهلك ووزارة المالية وشعبة الدواجن واتحاد المنتجين، لتحديد سعر عادل للمربي والمستهلك في نفس الوقت، ويستمر لمدة 6 أشهر.

من ناحية أخرى، أشاد الإعلامي محمد غانم بقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بشأن تخصيص مسكن كامل المرافق و10 أفدنة وراتب ثابت لعدد 1000 أسرة من محافظات مصر داخل أراضي الوادي الجديد، موضحًا أن المحافظة تقدمت بهذا المقترح لمجلس الوزراء للموافقة على هذه التجربة تمهيدا لنقل آلاف الأسر من كل محافظات مصر.

وأوضح غانم أنّ مساحة محافظة الوادي الجديد 44% من مساحة مصر، وأنها تنتظر مجهود وسواعد كل الشباب من جميع المحافظات للعمل بمشروعات المحافظة التنموية والزراعية، ويزيد من فرص الاستثمار بالمحافظة.

فيما سلط الإعلامي خلال البرنامج، الضوء على أحد المصانع العاملة في محركات الديزل بحلوان، والتي نجحت في تصميم وإنتاج أول مجفف عملاق للحبوب الزراعية، بهدف مد فترات تخزينها والحفاظ على فاقد الإنتاج والتوسع في زراعة الذرة الصفراء وإنتاج الأعلاف.

وأكد الدكتور محمد الشحات، استاذ الهندسة الزراعية، خلال التقرير الذي عرضته القناة، أنّ المجفف يصلح لإنتاج التقاوي والأعلاف الحيوانية، ويعتمد على ضبط درجة الحرارة والرطوبة، لافتا إلى أنّه جرى توزيع 5 نماذج منه في 5 محافظات بمديريات الإصلاح الزراعي.