عرضت الإعلامية إيمان الحصري، صورة لتشويه أسدي قصر النيل، خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc".

واستنكرت "الحصري"، هذه التصرفات، قائلةً إن منفذيها يكرهون المناظر الجميلة: "هذا حدث مع محور روض الفرج، وبعد أيام من افتتاحه، كتب بعض الناس قصة حياته عليها بالقلم".

وأضافت: "الناس كاتبة على أسدي قصر النيل أسماءها، وفي قلب وسهمين، دول يا جماعة يتعملوا تحت أي شجرة عند بيتكم، حضرتك ممكن تكتبلها جواب، ولو عاوز تفضض هات ورقة وقلم، محدش بيفضفض على تماثيل وآثار".

وشدد الإعلامية إيمان الحصري، على ضرورة حماية الحجر من "شر البشر"، معتبرةً أنه له قيمة مستمدة من تاريخه وقدمه: "فيمنفعش حد مش طبيعي يتعامل معاه على إنه حجر، ده مش طوبة تحت بيتكم، أهنتم الأسد، الناس بتبيع حمص شام وبليلة وقهوة".