"التعليم" تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، على الموقع الإلكتروني، لتدريب الطلاب على الامتحانات الإلكترونية للصف الثانوي والورقية للصف الأول.

وأوضح رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

وقامت الوزارة بتقديم دليل للطلاب وعرض نماذج أسئلة استرشادية، ويمكن الاطلاع على النماذج عبر الرابط التالي.

http://elearning.moe.gov.eg/