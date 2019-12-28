أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة كل النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول وذلك على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة، اعتباراً من صباح ‏يوم الأحد 29/12/2019.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏