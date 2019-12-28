أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة كل النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، اعتباراً من صباح يوم الأحد 29/12/2019.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.