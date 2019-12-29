لقيت ربة منزل مصرعها، أمس، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة طهطا، من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا، باصطدام قطار بسيدة أثناء دخوله رصيف المحطة.

وانتقل ضباط مباحث القسم وبالفحص تبين اصطدام القطار رقم 81 مميز "أسوان – القاهرة"، بالمدعوة "صابرين.أ.ج" 30 عاما، ربة منزل، وتقيم بندر طهطا، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما نتج عنه وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبسؤال شقيقها "حسين.ا.ج"، 31 عاما حداد، ويقيم بذات الناحية، نفي الشبهة الجنائية، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة لعامة صرحت بدفن الجثة.