عاجل.. إلقاء القبض على المتهم في عملية الطعن بكنيس يهودي في نيويورك

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على مشتبه به في عملية الطعن بكنيس يهودي في نيويورك.

وذكرت تقارير أميركية، وقوع عملية طعن جماعي في كنيس يهودي بمدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر حادث الطعن الذي وقع في حي "فوشاي" بمدينة نيويورك، واستهدف کنیس یهودي أثناء الاحتفال بعيد "حانوكا".

وفر الجاني من الكنيس بعد الحادث في سيارة فضية، وبحثت الشرطة عنه بعد أن تمكن أحد المصلين من الاطلاع على لوحة سيارته، وفقا لـ "الحرة"