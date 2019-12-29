تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات وفق ما ورد في تعاملات صباح اليوم، الأحد 29 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني نحو 20.67 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع، وفي بنك عودة نحو 20.74 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 17.72 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.72 جنيه للشراء و18.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.