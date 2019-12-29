قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد إنّ درجات الحرارة تنخفض لنحو درجتين، كما يوجد نشاط للرياح الجنوبية الجافة تزيد الإحساس بالبرودة، إذ يصبح الجو شديد البرودة خلال ساعات الليل، ومعتدل على بعض الأنحاء خلال فترات النهار.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وهناك زيادة في نشاط الرياح بداية من الغد.

وتابع شاهين أنّ الأجواء في جنوب سيناء والغردقة وشرم الشيخ وشمال وجنوب الصعيد مستقرة، وسيكون الطقس معتدل تماما خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.