سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.74 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 17.74 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.