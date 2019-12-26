تقدم "الوطن متوسط سعر اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي، كالتالي:

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 17.74 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.