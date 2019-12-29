أصيبت أسرة مكونة من خمسة أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة منزلية يرجح كونها فاسدة بقرية "النواميس" التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، ونُقل المصابون، بواسطة الأهالي لمستشفى البداري المركزي.

نقل المصابين لمستشفى البداري المركزي بعد إصابتهم بإعياء شديد وقيء

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول كلا من هدى حسين أحمد، وريتاج محيي خليفة عبدالله، ومحمد نورا، ومحيي خليفة سيد، جميعهم مقيمين قرية النواميس دائرة المركز مصابين بإعياء شديد وقيء يشتبه كونه تسمم غذائي.

وبالانتقال وسؤال المصابين، أقروا أن إصابتهم جاءت نتيجة إعداد وجبة غذائية بالمنزل يشتبه؛ كونها فاسدة، وحرر المحضر اللازم ويجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.