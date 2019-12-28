أصيبت ربة منزل و4 من أبنائها بمنطقة أرض الحرية التابعة لمحافظة بمدينة بني سويف، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة أسرة مكونة من 5 أفراد "ربة منزل و4 من أبنائها" مقمية بمنطقة أرض الحرية، بمدينة بني سويف، بأعرض اشتباه تسمم غذائي، وادعاء تناول طعام منزلي فاسد.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، وهم: "نجلاء ح.م" 48 سنة، ربة منزل، و4 من أبنائها: "فاطمة م.ع" 19 سنة و"عبد الرحمن م.ع" 16 سنة، و"كرم م.ع" 11 سنة، و"شهد م.ع" 10 سنة، يقيمون بمنطقة أرض الحرية، بمدينة بني سويف.

وبسؤالهم أقروا بتناولهم طعام منزلي، يشتبه في أنه غير صالح، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.