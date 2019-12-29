ضبط 5 اشخاص اثناء تنقيبهم عن الأثار بسوهاج

ألقى ضباط مركز شرطة طما بسوهاج، القبض على 5 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل، وعثر على حفرة 3 أمتار وعمق 10 أمتار، وأدوات حفر وتنقيب.

العثور على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد أحمد شمندي مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحفر وتنقيب بعض الأشخاص عن الآثار دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين تنقيب "أيمن.م.ع" (43 عامًا - عامل" عن الآثار بمنزله، وجرى ضبطه .

وضبط مع كل من شقيقه "عبدالعزيز.م.ع" (35 عاما - موظف)، و"يسري.ع.ع" (45 عاما - مدرس)، و"محمد.خ.ع" (25 عاما - عامل)، "ياسر.ا.خ" (32 عاما - عامل) ويقيمون بناحية "الشوكا"، وتبين وجود حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر.

تحفظ على الأدوات المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.