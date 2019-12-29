نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، مؤتمر الإدمان الأول للقوات المسلحة للطب النفسي وعلاج الإدمان، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، واستمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة الطب النفسي بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة مدير إدارة الخدمات الطبية، أكد خلالها حرص القوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري، مشيرا إلى الطفرة التي تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالقوات المسلحة من أقسام متطورة وأجهزة طبية حديثة ذات معايير عالمية، لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمدنيين والعسكريين على السواء.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية المهمة وورش العمل، ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات، التي تدور حول قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها، والأمراض النفسية الناتجة عنها، والضغوط النفسية والحوادث وعلاقة الطب النفسي بالتخصصات الطبية الأخرى، وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض النفسية.

حضر فعاليات المؤتمر، عدد من الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من القوات المسلحة ووزارة الصحة ومختلف الجامعات المصرية.